Eskişehir'in 12 kırsal mahallesindeki okullar Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in kırsal bölgelerinde atıl durumdaki okul binaları, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Köy Yaşam Merkezi niteliğiyle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ile oluşturulan projeyle, Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Mahmudiye, Günyüzü, Sivrihisar, İnönü ve Seyitgazi ilçelerinde 12 Köy Yaşam Merkezi kazandırıldı.

Odunpazarı'ndaki Sultandere Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere, bu okul binasının 30 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi.

Merkezde ana sınıfı ve ailelerin yararlanacağı birçok kursun açıldığını belirten Töre, şöyle devam etti:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde olan Halk Eğitimi Merkezimiz aracılığıyla aşçılık, el işleri, Kur'an-ı Kerim okuma kursları ve daha sayabileceğim birçok kurslar açılarak köy halkının yararlandığı bir merkez haline getirilmiştir. 8 ilçede 12 okulumuzu bu şekilde köy yaşam merkezi olarak yapılandırdık. Bu konuda Sayın Bakanımız, işlerin takibiyle birebir ilgilenerek motivasyonumuzu artırdı. Tüm merkezler, bu şekilde açtığımız mahallelere bir yaşam, enerji ve heyecan kattı. Çocuklarla ailelerin birlikte oluşu, onlara farklı bir mutluluk kaynağı oldu."

Töre, Eskişehir'deki Köy Yaşam Merkezlerinde 45 eğitici tarafından 250 kişiye eğitimler verildiğini bildirdi.

Okul öncesi öğretmeni Manolya Diken ve merkezdeki imkanlar sayesinde öğrencilerin deneyimleyerek doğayı tanıma fırsatı yakaladığını vurguladı.

Çocukların merkezde eğitim alırken aileleriyle birlikte olduklarını dile getiren Diken, "Biz burada çalışmalar yaparken diğer sınıfımızda da aileleri eğitim alıyor. Çocuk psikolojisi, el sanatları ve zarafet dersleri alıyorlar." dedi.

Matematik öğretmeni Nur Sema Yüksel ise merkezde matematik atölyesi açıldığını, öğrencilere doğa ve matematiği iç içe örneklerle gösterebildiklerini ifade etti.

Kursiyerlerden Esra Sezer, birçok konuda eğitim alma fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Önceden buraya hayvanlar gelip otluyordu, dikenlerden yürünmüyordu. Şimdi çok güzel, çok harika bir yer oldu. Köyümüz ve bizim için çok faydası var." ifadesini kullandı.

Huriye Çelik de kurslar sayesinde köy sakinleri olarak stres atabildiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın yanında oluyoruz. Burası bizim için çok güzel oldu." diye konuştu.

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