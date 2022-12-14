Sarıcakaya Laçin Barajı'nın yapım çalışması devam ediyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Eskişehir'deki Sarıcakaya Laçin Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Akca, çalışmaları devam eden Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.

Söz konusu barajda servis ve ulaşım yolları, enjeksiyon, dipsavak ve cebri boru imalatlarının tamamlandığını ifade eden Akca, şunları belirtti:



"Gövde dolgusu ve dolusavak imalatları devam etmekte olup, kalan gövde dolgu, dolusavak ile ayar vana odası ve mekanik aksam imalatlarının bitirilerek işin tamamlanması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 45,5 metre ve su depolama kapasitesi 1,63 milyon metreküp olan Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajının tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 18 milyon 675 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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