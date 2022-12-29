Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba doğaya salındı.

Hayvanat Bahçesinin görevlileri, çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yaban hayvanlarını da tedavi ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince doğada yorgun ve yaralı bulunan yırtıcı kuş, Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı ekiplerince rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, Sarıcakaya bölgesinde doğaya bırakıldı.



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