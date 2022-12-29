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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis edilen arazide üretim yapacak

AA

Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis edilen arazide üretim yapacak

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören tarım bölümü öğrencileri, kendilerine tahsis edilen birer dekarlık (1 dönüm) tarım arazisinde hem üretim yapacak hem gelir elde edecek.

Kaymakamlık koordinesinde Sarıcakaya Belediyesi ile Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, tarım öğrencilerinin, öğrendiklerini uygulayabilmeleri amacıyla bir protokol imzalandı. Bu kapsamda belediyeye ait 36 dekarlık arazi 10 yıllığına Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesine tahsis edildi.

Tahsisin ardından arazi, her öğrenciye birer dekar olacak şekilde eşit olarak taksim edildi. Tarım bölümünde öğrenim gören 28 öğrenci, okullarını bitirene kadar kendilerine verilen arazide sezonuna göre üretim yapabilecek.

Öğrencilerin her birine 4'er zeytin ağacı da zimmetlendi. Okuldan çapa, kürek ve kazma alarak öğretmenlerinin gözetiminde araziye giden öğrenciler, sorumlu oldukları zeytin ağaçlarının bakımını yaptı.

Zeytinliğin yanı sıra kendileri için verilen birer dekarlık arazide çalışan öğrenciler lavanta ekti.

İlk etapta lavanta, buğday ve zeytin üretimi planlanan proje kapsamında, tarım öğrencilerine ayrıca öğrenim süresi boyunca Eskişehir Ticaret Odası ve bir firmanın desteğiyle aylık toplam 500 lira burs imkanı sunuldu.

Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, AA muhabirine, tarımın tüm dünyada öneminin gün geçtikçe arttığını belirterek bu çerçevede Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde tarım bölümünü faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Çakır, "Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı arasında kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde imzalamış olduğumuz protokole binaen tarım bölümü öğrencilerimize de birer dönümlük arazi tahsisi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz tarım bölümünde öğrenmiş oldukları bilgileri uygulama fırsatı buldukları için de şu an halihazırda ekimimize devam etmektedirler." ifadesini kullandı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, tarım ilçesi olarak tarım alanlarını geliştirmek ve çocukları tarıma alıştırmak için lisede bir tarım bölümü açıldığını hatırlattı.

Tarım bölümü öğrencilerine destek olmak amacıyla belediyeye ait 36 dönümlük araziyi okula tahsis ettiklerini dile getiren Çam, "Amacımız öğrencilerimizi hem tarıma alıştıralım, hem de buradan gelir elde etsinler. Elde ettikleri gelirle okullarına destek olunsun. Bu yaşta gelir elde ederek tarımdan soğumasınlar. Tarımsal üretimin önemini anlasınlar diye. Burada böyle bir alan tahsis ettik." diye konuştu.

Öğrencilerin altyapısının güçlenmesi için bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Çam, "Bir öğrenciye bir dönüm alan olmak üzere tahsis ettik. İnşallah biz de destek olacağız. Belediye olarak altyapısına, yerel ihtiyaçta ne varsa lojistik anlamında olabilir. Öğrencilerimizi burada tutundurmak istiyoruz. Hatta açılan okulumuzu tarım lisesine dönüştürmek istiyoruz. Tamamı tarımsal alanda faaliyet gösteren bir eğitim sahası, altyapısı oluşsun istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız."

- "Çocuklara bir sorumluluk veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye'ye model projelerden birisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Okulda bu yıl yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı yakaladığını söyleyen Töre, "Çocuklara bir sorumluluk veriyoruz. Ekmenin, üretmenin tadına varıyorlar. Onun için de ben bu projeyi çok önemsiyorum. Burada yetiştirdikleri 36 dekara da biz buğday ekeceğiz. Bu buğdaylardan elde edilen unu da biz Eskişehir merkezde kurduğumuz fırınımızda ekmek üretiminde kullanacağız. Yani kendi içerisinde bir döngü gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hayata geçmesinde kendilerine liderlik yapan yöneticilerine teşekkür eden Töre, "Biz de Avrupa Birliği'yle birlikte hazırladığımız akıllı ve dijital tarım projesiyle bu ekim alanlarına lavantalar ekip atölyelerde yağ üretimi yaparak çocuğa ekmenin, üretmenin, verim elde etmenin zevkini yaşatarak öğreteceğiz." dedi.

Okul müdürü Mehmet Salih Demir, 2022-2023 eğitim öğretim yılında tarım alanına sınavla öğrenci aldıklarını kaydetti.

Şu an buğday ve lavanta ekimi yaptıklarını belirten Demir, "İlerleyen dönemlerde imkanlar genişledikçe inşallah bu ürün çeşitliliği de daha fazla artacaktır. Çocuklarımıza tarım bölümünü tercih ettikleri için Eskişehir Ticaret Odası tarafından 300 lira ve Eskişehir'deki bir firma tarafından da aylık 200 lira burs ödemesi yapılacaktır. Pansiyonlarımız var. Kız ve erkek pansiyonumuz, öğrencilerimiz pansiyonlarımızda çok rahat bir şekilde kalabiliyorlar." diye konuştu.

Arazide öğrenci başına birer dekarlık bir zimmetleme yaptıklarına değinen Demir, "Şu an sadece 9. sınıf olduğu için 7 saat uygulama dersi, 4 saat teorik ders var. Ama 10. sınıfa geçtikçe bu sayı artacak. 10. sınıfta 20 saate çıkacak. Daha sonra 11 ve 12. sınıfa geçtiğinde haftada 3 gün işletmelerde beceri eğitimi yapacağı için zaten 3 gün tarlaya gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, öğrencilerin okulda haftanın her günü tarlada veya zeytinlikte üretime devam edeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Şu an öğrencilerimize tarlayı sürdürdük. Öğrencilerimizin ellerinde çapaları var. Çapalarla düzeltiyorlar. Onun dışında lavanta fidesi ektik. Buğdayımız gelecek. Buğday ekeceğiz. İlerleyen zamanlarda bir de tarlanın bir kısmında da domates, biber veya patlıcan gibi sezona göre bu yörede çokça yetişen ürünler yetiştirmeyi düşünüyoruz."

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