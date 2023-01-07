Eskişehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Konya kara yolunda seyreden T.D. idaresindeki 26 ZH 099 plakalı traktör ile aynı yöne giden M.Ö. yönetimindeki 03 HC 441 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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