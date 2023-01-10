Geleceğin şampiyon adayı taylar modern tavlada gözlerini açmaya başladı

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Anadolu Tarım İşletmesinde 2023 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde, 30 dekar alanda inşa edilen ve 720 dekar mera alanı ile 120 locaya sahip modern Anadolu Kısrak Tavlası, 120 baş kısrağa ev sahipliği yapıyor.

Yarış hayatları sırasında birçok kez dereceler elde etmiş "Ayabakan", "Altaha", "Serdümen", "Semend", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka"nın aralarında olduğu 13 baş aygırı bünyesinde barındıran Anadolu Tarım İşletmesinin bu yıl faaliyete aldığı Anadolu Kısrak Tavlasında İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz idaresindeki uzman personel, 120 baş kısrakla ilgileniyor.

Tavlada ilk kez bu ay itibarıyla şampiyon atların doğumları gerçekleşiyor. Mayıs ayı sonuna kadar sürmesi beklenen doğumlarda 120 tayın dünyaya gözlerini açacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Kısrak Tavlası'nda kısraklar ile şimdiye kadar dünyaya gelen 9 taya özel bir beslenme programı da uygulanıyor.

- "Taylara adeta bebek gibi bakılıyor"

İşletmenin müdür yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, 2021 yılında inşasına başlanan 120 locaya sahip Anadolu Kısrak Tavlası'nın geçen sene ağustos ayında tamamlandığını söyledi.

Tavlada barınan 120 baş kısrağın 9'unun ocak ayı itibarıyla taylarını dünyaya getirdiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"9 tayın 4'ü erkek, 5'i de dişi oldu. Bu yılki doğum sezonunda 120 tayın dünyaya gelmesini bekliyoruz. Böylesine modern bir tavlada Türk Arap atçılığına yeni şampiyonlar kazandırmak için çalışıyoruz. Anadolu Kısrak Tavlası, atlarımız için adeta otel konforunda. Her bir kısrak ve tayına ait birer loca var. Kısraklar taylarını daha stressiz bir ortamda büyütecek. Seyislerimiz 7 gün 24 saat boyunca taylara adeta bir bebek gibi bakıyor. Her geçen günü daha iyi tayların çıkacağına inancımız tamdır."

Karabulut, 2022 yılında elit tay satışında Anadolu Tarım İşletmesinde yetişen 5 tayın birer milyon liranın üzerinde alıcı bulduğunu anımsattı.

"Ayabakan"ın yavruları olan "Efsaneat"ın 1 milyon 900 bin liraya, "Atabeyli" adlı tayın ise 1 milyon 800 bin liraya alıcı bulduğunu hatırlatan Karabulut, şunları bildirdi:

"Başarılı bir satış geçirdik. Bundan sonraki süreçte yeni tavlamızda doğan tayların da başarılı yarış hayatları olacaktır. Arap atçılığının daha iyi yerlere götüreceklerine inanıyoruz. 'Ayabakan', 'Altaha', 'Turbo', 'Tamerinoğlu', 'Baba Mevlüt', 'Berksoy' adlı geçmişin şampiyon aygırlarından gebe olan kısraklarımız var. Bu yıl doğan taylarımız, 2026 senesinde hipodromlarda boy gösterecekler. Başarılı olmaları için de doğumlarından itibaren 2 yıl boyunca elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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