Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi Genel Kurulu'nda mevcut başkan Barış Günaydın, yeniden seçildi.



Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda konuşan TBD Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın, Cumhuriyetin 100'üncü yılında şubenin de 18'inci yılını kutlayacaklarını belirterek, teknoloji üreten bir Türkiye, teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum, kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi, nitelikli insan gücü, uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Genel Kurula TBD 2. Başkanı Ali Yazıcı, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Seyitgazi İlçe Belediyesi Başkanı Uğur Tepe, Tepebaşı İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Kenan Işık ve diğer ilgililer katıldı.



Günaydın başkanlığındaki TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu'na Gamze Kara Mağden, Recep Okur, Arda Genç, Murat Osman Kandır, Levent Erol, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Özgül Kirazcı, Burcu Hepgüven ve Caner Kılıç seçildi.

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