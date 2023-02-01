BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Eskişehir'de kalp krizi sonucu 89 yaşında vefat eden babası emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin cenazesi toprağa verildi.

Destici'nin naaşı, yaşamını yitirdiği Eskişehir Şehir Hastanesinden alınarak Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ne getirildi.

BBP Genel Başkanı Destici ve yakınları, mahalle camisinde ikindi vakti yapılan cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti.

Ali İhsan Destici'nin cenaze namazını, oğlu imam hatip Mehmet Akif Destici kıldırdı.

Namazın ardından katılımcılara seslenen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayat ve ölümün birbirini takip ettiğini söyledi.

Ölümün tam vaktinde geldiğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre bazen 'erken' diyoruz, bazen 'geç' diyoruz ama Cenabıhakk'ın takdir etmiş olduğu dakikalar dolunca buradaki hayat sona eriyor ama iki şey bizi müteselli kılıyor bu dünyada. Birincisi; ölüm bir son değil. Bu dünyadaki hayatın bitişi ama bir başka hayatın başlamasıdır. Cenabıhak hepimizin okuduğu Tebareke'de buyuruyor ki 'O, ölümü ve hayatı yaratmıştır, sizi imtihan etmek için.' Ama önce ölümü söylüyor; meyyit. Daha sonra hayatı söylüyor. Yani önce ölüydük hepimiz. Cenabıhak bize hayat verdi bu dünyada. Sonra ölüyoruz, sonra başka bir hayata geçiyoruz. Orada Cenabıhak tekrar bir hayat verecek. Onun için ahiret hayatına inanmak bizim için imanın esaslarından biri."

Kur'an-ı Kerim'den örnekler veren Şentop, "Ahiret hayatı senin için dünya hayatından daha hayırlıdır." ayetini hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ölenler, bu hayatı terk edip gidenler daha iyi bir hayata gidiyorlar. Müminler olarak buna iman ediyoruz. Dolayısıyla bu, bizi burada teselli ediyor. Cenabıhak rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Geride hayırlı, kendisini duayla anacak salih evlatlar bırakmak, amel defterinin kapanmamasına da vesile olmaktadır. Biz buna şahidiz. Hayırlı evlatlar geride bırakmıştır, amel defteri de kapanmayacaktır Ali İhsan amcamızın. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Destici de bu hüzünlü günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Babasının, emrolunduğu gibi bir hayat yaşadığını vurgulayan Destici, "Dün, hastalık çekmeden, hiçbir eza cefa çekmeden Kur'an okuyup, annemle ikindi namazını kılıp, daha sonra uzanıp ruhunu teslim etti. Biz ondan razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Razı olduklarıyla haşretsin. Peygamber Efendimizin sancağı altında buluştursun cümlemizi inşallah." diye konuştu.

Ali İhsan Destici'nin cenazesi, namazı müteakip Gecek Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Cami bahçesinde bir süre Destici'nin tabutuna omuz veren TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tören sonrası ailenin evine geçerek Ali İhsan Destici'nin eşi Özgül Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine, Destici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, milletvekilleri, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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