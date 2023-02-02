MHP'li Yıldırım ve Karakaya'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye ziyareti

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ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Mevlüt Karakaya, babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki evinde Destici'yi ziyaret eden Yıldırım ile Karakaya, başsağlığı dileklerini iletti.

Mevlüt Karakaya'nın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Ali İhsan Destici için dua edildi.

Taziye ziyaretinde, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da yer aldı.

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