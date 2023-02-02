Milli Eğitim Bakanı Özer'den BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye ziyareti

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ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki evinde Destici'yi ziyaret eden Özer, başsağlığı dileklerini iletti.

Özer, Destici'nin annesi Fahriye Özgül Destici ile de bir süre görüştü. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ali İhsan Destici için dua edildi.

Ziyarette Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve ailenin yakınları yer aldı.

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