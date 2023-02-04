Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 12 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 300 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce icra edilen "Huzur Uygulaması"nda, 4 bin 651 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. 6 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

92 umuma açık yer denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 12 işletmeye yaptırım uyguladı.

189 aracı kontrol eden ekipler, 7 sürücü hakkında toplam 23 bin 534 lira ceza tutanağı düzenledi.

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