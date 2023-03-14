Eskişehir'de imam hatip okulları mesleki yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bu yıl 42'ncisi düzenlenen mesleki yarışmaların il finallerinde dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Günyüzü, bu yarışmaların final ödül töreninin ramazan ayında camilerde veya evlerde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim hatimleri yapan milleti için adeta bir ziyafet olduğunu belirterek, "Bugünkü bu tablo öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisini, saygısını, hürmetini ve sahiplenişini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Din Öğretimi Şube Müdürü Murat Kaplan da Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlediği bu yarışmalarda kazanan ya da kaybeden ayrımı olmadığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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