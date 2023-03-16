Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Mahmudiye, Tepebaşı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, sorumluluk alanlarında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan Ü.A, "hakaret" suçundan aranan T.A, "basit yaralama" ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarından aranan A.U. ile "haksız yere bulundurulan anahtarlarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan M.Ç'yi yakaladı.



Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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