Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

Eskişehir'in İnönü ilçesi Dutluca mevkisinde düzenlenen programda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Dua edilmesinin ardından 15 dekar alanda sarıçam, karaçam, sedir, ladin, ıhlamur, zerdali, ahlat, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile kentte misafir edilen depremzedeler ve öğrencilerin katıldığı programın ardından Valilik Meydanı'nda fidan dağıtıldı.

- Kütahya

Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde oluşturulan alandaki fidan dikimi öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, programda yaptığı konuşmada, kurum olarak depremin hemen ardından bölgeye desteğe gittiklerini söyledi.

Büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdal Dingil, "Bir fidan bir umut olsun diyerek depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için deprem şehitleri hatıra ormanımızı Kütahya'mızda da oluşturuyoruz. Dileğimiz bir daha böyle acılar yaşanmasın. Bulunduğumuz lokasyonda 7 hektar alanda 8 bin fidanın dikimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

- Çanakkale

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikim töreni öncesinde Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önünde vatandaşlara lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı.

Daha sonra, Ezine ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi.

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