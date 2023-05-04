Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Eskişehir'de gençlere tavsiyelerde bulundu:

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gençlere hitaben, "Hangi işi yaparsanız yapın, bulduğunuz her fırsatı yaptığınız işte uzmanlaşmak için kullanın." dedi.



Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) kapsamındaki "Kariyer Konuşalım" başlıklı panelde yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlaşmak için hangi işle uğraşıldığının öneminin olmadığını belirten Aşan, "Hangi işi yaparsanız yapın, bulduğunuz her fırsatı yaptığınız işte uzmanlaşmak için kullanın. Şundan emin olun; sizin başka şeyler için geçirdiğiniz zamanda çok büyük ihtimalle önümüzdeki 1-2 sene sonra size rakip olacak insanlar, o alanda uzmanlaşmak için her türlü çabayı gösteriyorlar." diye konuştu.

İnsan kaynağının piramit gibi yukarıya doğru gittiğini anlatan Aşan, şunları dile getirdi:

"Bu öyle bir şey ki yukarı doğru çıktıkça içinizden bir sürü kişi elenecek. Şurada gördüğümüz gruptaki insanlar, piramitte yukarı doğru çıktıkça elenecekler. Emin olun bulunduğunuz pozisyonda rekabeti çok fazla hissetmeyeceksiniz. Kimse bulunduğunuz yerde çok fazla işinizi tehdit etmez ama yukarı doğru çıkmaya başladıkça ya eleyenlerden ya da elenenlerden olacaksınız. Çok acımasız bir şey ama öyle. Eleyen ya da elenen olmak dışında üçüncü bir seçeneğiniz yok. Bu nedenle eleme sürecine hazır olmanız lazım. Bundan, 'Dünyanın en iyi makine mühendisi olacağım' diye bir şey kastetmiyorum. Çünkü dünyanın en iyi makine mühendisine ihtiyaç yok. Tasarım kültürü olan makine mühendisine ihtiyaç var. Uzmanlaşmaktan kastettiğim de bu."

Panelde, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir ile Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın da katılımcılara hitap etti.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki etkinlik yarın sona erecek.

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