Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sağa, sola tehdit yağdırıyorlar. Millete parmak sallamaya başladılar. Kendi milletine parmak sallayanlar, elin teröristinden medet umuyor. Teröristlerin tüm taleplerine 'eyvallah' diyorlar. Onlarla kader birlik kurmaktan çekinmiyorlar. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışanlara yol açıyorlar." dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, Odunpazarı ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere bir hafta kaldığını belirterek, haftaya gerçekleşecek seçimde sandıkları terk etmeyeceklerini söyledi.

Sandıklara sahip çıkacaklarını ve koruyacaklarını kaydeden Dönmez, "Kuşatılmış haldeyiz. 7 düvel karşımızda. Oyumuz namussa namusu nasıl koruyorsak o sandıkları da o günde koruyacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bugün, yüzyılın seçimini yapmış olacağız. Bir tarafta ilerlemenin, gelişmenin, büyümenin teminatı Cumhur İttifakı, diğer tarafta ayrılığın, iş bilmezliğin, terörün payandası olmuş bir ittifak..." diye konuştu.

İttifakların son bir ayında yaptıklarına dikkati çeken Dönmez, "Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımız son 1 ayda Karadeniz gazını devreye aldı. Cudi Gabar Dağı'nda tarihimizin en büyük petrol keşfini yaptı. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı. Togg yollara çıktı. Akkuyu'da büyük bir santral inşa ediyoruz. Nükleer Güç Santrali. Ona da ilk yakıt getirdik. Bunlar yerin altında ve üstünde yaptıklarımız. Şimdi uzaya baksak göremiyoruz. Oraya biz bir uydu fırlattık. Adına İMECE verdik. Zigana Tüneli Avrupa'nın en büyüğü. Dolayısıyla Türkiye'nin de en büyüğü. Sivas-Ankara hızlı tren hattı açıldı. Milli muharip uçağımız KAAN hangardan çıktı. TCG Anadolu gemimiz devreye girdi. İstanbul Finans Merkezi açıldı. Bunlar ilk aklıma gelenler. 40 güne 40 yılın işini sığdırdık. 20 yıl önce attığımız tohumlar, bugün artık birer ağaç olup meyve vermeye başladı." ifadesini kullandı.

Muhalefetin ise son bir ayında elleriyle kalp yapmaktan başka bir marifetleri olmadığını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceden tek marifetleri heykel yapmaktı şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler. Büyük icraat doğrusu. Onu da biri yapıyor 5'i yapamıyor. Sizin elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, TEKNOFEST'te yerli ve milli uçaklarımızla pilotlarımız gökyüzüne çiziyor. İşte aradaki farkımız bu. Onlar şov peşinde, gösteri peşinde. Biz ise eser ve icraat derdindeyiz. Memleketin her bir köşesine hizmet götürme derdindeyiz."

Muhalefetin liderinin "300 milyar dolar temiz para getireceğim Londra'dan." sözlerini anımsatan Dönmez, "Bunu birileri yakalamış. Demiş ki 'Bizde para çok.' O da hemen atlamış. Aynı adam geçen yıl Londra'dan gelen yatırımcılara 'tefeci' diyordu. Ne ara onların parasını akladı bilmiyoruz. Öyle ya bir yıl önce tefeci diyor şimdi temiz para diyor. Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de. Sen gidip tefecilerin önünde el pençe divan duracaksın. Onlara 'ağam paşam' diyeceksin. Sonra geleceksin, burada yapılan işlere çamur atacaksın. Hastanelere, yollara, köprülere, savaş gemilerine, İHA'lara, SİHA'lara burun kıvıracaksın. Bak bir daha söylüyorum, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Sizin işiniz gücünüz bizim yaptıklarımıza engel olmak." dedi.

Muhalefetin Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapılırken iptal ettirmek için çok uğraştığını dile getiren Dönmez, "Mahkeme mahkeme dolaştılar. İstanbul Havalimanını iptal ettirmek için mahkemeye gitmediler mi? Yolları, köprüleri, enerji santralleri yapılırken yine mahkemelere gitmediler mi? Bunlar icraattan anlamaz. Bunlar hizmet siyaseti nedir bilmez. Cumhurbaşkanımız boşuna demiyor 'bunlar iki koyun bile güdemez." şeklinde konuştu.

Dönmez, muhalefetin hepsinin içten içe birbirine bilenmiş durumda olduğunu belirterek, "Hepsi ilk fırsatta birbirini satacak. Birbirine çelme atacak. Çünkü aralarındaki birlik menfaat birliği, çıkar birliği. Yorgan gidince kavga bitecek, göreceksiniz. Bunlar da samimiyet yok, ihlas yok, diğerkamlık yok. Milleti düşünen yok. Milletin işini, aşını büyütme niyetleri yok. Daha başa gelmeden bakanlıkları, kurumları paylaşmaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin 21 yıldır sakladıkları kinlerini, nefretlerini kusmaya başladığını ifade eden Dönmez, "Sağa, sola tehdit yağdırıyorlar. Millete parmak sallamaya başladılar. Kendi milletine parmak sallayanlar, elin teröristinden medet umuyor. Teröristlerin tüm taleplerine 'eyvallah' diyorlar. Onlarla kader birlik kurmaktan çekinmiyorlar. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışanlara yol açıyorlar." ifadelerini kullandı.

Her gün terör örgütünden ve onun siyasi uzantısından destek açıklamaları geldiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Önce gizli kapaklı yapıyorlardı kapıların ardından filan ama biz diyorduk ki 'çıkın, açıkça söyleyin.' Neyse şimdi mızrak çuvala sığmamaya başlayınca itiraf etmeye başladılar. En son HDP'den bir açıklama daha geldi. Millet İttifakına dediler ki 'Eğer bize verdiğiniz sözleri tutmazsanız, seçimden sonra hesaplaşırız.' Kardeşlerim soruyorum sizlere. Kime ne sözler verildi? Teröristlerle kapalı kapılar ardından neler konuşuldu? Neyi peşkeş çektiler? İnanın bunların artık şirazesi kaydı. İçlerinden Tayyip Erdoğan nefreti yüzünden gidip teröristten medet umar hale geldiler. Kardeşlerim Van mitinginde 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atanlara ağızlarını açıp da bir kelime ettiler mi? Şimdi Ankara'dan 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağım' diyeni oraya götürmüyorlar. Onu Eskişehir'e getiriyor. İstanbul'dakini de oraya götürüyor. Orada 'Dişe diş, kana kan' diyene bir laf edebildiler mi? Etmezler kardeşim. Eğer bu ülkede terör yeniden hortlarsa bugünden ilan ediyoruz, sorumlusu sizsiniz. Yeniden şehit haberleri gelmeye başlarsa sorumlusu bunlardır. Analar gözyaşı dökerse sebebi bunlardır. Eğer yeniden dağdaki terörist şehre inmeye kalkarsa sebebi sizsiniz."

Muhalefetin onca memleket gezdiğini fakat bir kez 'Diyarbakır Anneleri'nin yanına gitmediğini aktaran Dönmez, "Evladını terör örgütünün elinden almaya çalışan annelerin sesine kulak verdiler mi? Feryatlarını duydular mı? Duymazlar da. Niye? Çünkü terör uzantısı ortakları kızar bunlara. Çekiniyorlar, korkuyorlar. 3-5 oy uğruna o analarımızı ziyarete gitmezler. Onları desteklemekten vazgeçerler. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim, bunlar 1-2 teröristin lafından çekinerek, bir ananın gözündeki yaşına tercih ettiler. Ama milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara öyle bir şamar atacak ki isimleri birer kara leke olarak tarihteki yerlerini alacak. Burada size büyük iş düşüyor. Şimdiden balkonları temizleyin. Hanım kardeşlerim, temizlemeye başlayın, biz de yardımcı olalım. İnşallah yine o gün bir daha balkonlardan zafer şarkılarımızı söyleyeceğiz. Meydanlar, sokaklar büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni zaferini bir kez daha kutlayacak." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da konuşma yaptı.

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