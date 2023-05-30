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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

AA

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi Kaplıcalar mevkisindeki bir işletmeye ait şantiye alanından 650 metre kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı ve 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda saklandıkları evlerde yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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