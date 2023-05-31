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Eskişehir'de yağıştan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti başlatıldı

AA

Eskişehir'de yağıştan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, son yağışlardan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti için ön çalışma yapıldığı duyuruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında kentte etkili olan yağışlar sonucunda bazı tarım alanlarının olumsuz etkilendiği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince ön hasar tespitine başlandığı aktarılan açıklamada, "Beylikova, Çifteler, Han, Mihalıççık, Seyitgazi ve Odunpazarı ilçelerine ait 24 mahallede yaklaşık olarak 62 bin 700 dekar tarımsal alanın sel ve dolu afetinden etkilendiği görülmüştür. Söz konusu tarım alanlarında ayrıntılı hasar durumunun belirlenmesi için gereken çalışmalar ise saha koşullarının el verdiği süreçte yapılacak ve raporlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Seyitgazi ilçesinde afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Doğal afetlerle ilgili olarak ön tespit çalışmalarının ardından Bakanlığımıza afet bildiriminde bulunuyoruz. Sel, dolu ve şiddetli sağanak yağış veya kuraklık hasarının afet anında tam ve doğru olarak tespit edilemeyeceğinden 1-2 hafta bekleniyor. Yeniden arazi kontrolüne çıkıyoruz. Kesin hasar tespitleri de Bakanlığa gönderiliyor. Bakanlıktan ödeme yapılacak olması durumunda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin her birinin hasar gören arazileri ve hasar oranları tek tek sisteme işlenerek çiftçilerimize afet ödemesi yapılmaktadır."

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