Eskişehir'de "16. Proje Fuarı ve Yarışması" yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesince düzenlenen 16. Proje Fuarı ve Yarışması, Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, etkinlikte 8 bölümün öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin jüri üyelerine ve katılımcılara sunulduğu belirtildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversitenin bilimsel sıralamalarda sürekli yükselişte olduğunu ve birçok alanda büyük başarılarıyla anıldığını kaydetti.

Lisans öğrencilerinin bu tür etkinliklerde yetkinliklerini göstermelerinin, projelerini sektör temsilcilerine ve sanayicilere sunmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Mezunlarımızı üniversiteden gerçek yaşama ve profesyonel hayata uğurlamak hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri kazanmış olarak ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde karmaşık sorunların çözümü konusunda farkındalığı yüksek ve daha da önemlisi deneyimli bireyler olarak profesyonel yaşama hazır olmalarını istiyor ve bunun gerekli her türlü desteği sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç da katılımcılara hitap etti.

Jüri üyelerine hediyelerin, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren etkinliğe öğretim elemanları, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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