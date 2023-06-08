Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda dalış ve çevre temizliği programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Temiz dünya, temiz deniz" temalı Türkiye Çevre Haftası kapsamında organize edilen farkındalık etkinlikleri sürüyor.

Bu çerçevede Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e dökülen ve kolları dahil uzunluğu 824 kilometre olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Çifteler ilçesinde dalış yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilan edilen bölgedeki etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli 3 personel, Çifteler Belediyesi Dalış Eğitmeni Derya Ateş eşliğinde dalışı tamamladı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu olan nehrin doğduğu yerde, billur ve turkuaz rengiyle ilgi gören suda gerçekleştirilen dalışta "Temiz dünya, temiz deniz" sloganının yer aldığı pankart açıldı.

Su altındaki anların gopro ile görüntülendiği etkinlik, müdürlük personelinin bölgede yaptığı çevre temizliğiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.