Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İnönü, Tepebaşı, Seyitgazi, Alpu, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, sorumluluk alanlarında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak, bulundurmak, basit yaralama, tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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