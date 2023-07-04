Eskişehir'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda 6 dönümlük alan zarar gördü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ve Alpu ilçelerinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 6 dönümlük alanda zarar oluştu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte 2022 yılında meydana gelen 12 yangından 6 tanesinin yıldırım düşmesinden meydana geldiği belirtildi.



2023 yılı sezon başında yıldırım kaynaklı 2 yangın daha meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Sarıcakaya Güneyköy'e ve Alpu Gökçekaya Barajı yakınlarına düşen yıldırımlar küçük çaplı yangınlara sebep oldu. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınlarda 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yıldırım kaynaklı yangınların yolu olmayan sarp arazilere düşmesi ise söndürme işlerini zorlaştırıyor. Son yangında ekipler, Gökçekaya Barajı yakınlarına düşen yıldırımın sebep olduğu yangına ulaşabilmek için sarp arazide 2 kilometre yürümek zorunda kaldı. Örtü yangını olarak devam eden alevlere sırt pompaları ile müdahale edilerek söndürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun piknikçi akınına rağmen Eskişehir'deki ormanlık alanlarda yangın çıkmaması ise olumlu değerlendirildi.

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