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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:20
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye'nin yükselişini sağlayacağını belirtti.

        Eskişehir'in eğitimdeki yarım asırlık çınarı ESOGÜ'nün sahip olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Prof. Dr. Çolak, bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

        Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ kampüsünde binlerce vatandaşın eğitim-öğretim dışında sağlık ve sosyal alanlarda hizmet almakta olduğunu ve bu kapasitenin üniversite olarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, İlahiyat, Turizm ve Ziraat Fakülteleri ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu mezunlarına belgeleri verildi.

        Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.

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