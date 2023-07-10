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        Eskişehir'de biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:13
        Eskişehir'de biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        O.S. idaresindeki biçerdöver, Eskişehir Caddesi'nde Galip Acar'ın kullandığı 26 DC 079 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü O.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galip Acar'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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