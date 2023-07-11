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        Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:23
        Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Mayıslar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

        Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

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