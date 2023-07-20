Eskişehir'de toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tramvay, otobüs, dolmuş, minibüs, servis ve taksi ücretlerinde artışa gidildi. 24 Temmuz itibarıyla 7,5 lira olan tam Eskart ücreti 12 lira, 4 lira olan indirimli Eskart ücreti 6 lira, 7,5 lira olan minibüs ve dolmuş ücretleri de 13 lira olarak belirlendi.

Taksilerde ilk kalkış 15 liradan 22,5 liraya, her 100 metre için alınan 1,5 lira ücret ise 2,25 liraya yükseltildi. Öğrenci servis ücretleri ise 0-3 kilometre 792 lira, 0-6 kilometre 846 lira, 0-10 kilometre 882 lira, 0-15 kilometre 936 lira, personel servis ücretleri ise 17 kişi üstü araçlar için 0-10 kilometre 765 lira, 1-17 kişi araçlar için 576 lira olarak belirlendi.