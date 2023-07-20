Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir'de toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:57
        Eskişehir'de toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tramvay, otobüs, dolmuş, minibüs, servis ve taksi ücretlerinde artışa gidildi. 24 Temmuz itibarıyla 7,5 lira olan tam Eskart ücreti 12 lira, 4 lira olan indirimli Eskart ücreti 6 lira, 7,5 lira olan minibüs ve dolmuş ücretleri de 13 lira olarak belirlendi.

        Taksilerde ilk kalkış 15 liradan 22,5 liraya, her 100 metre için alınan 1,5 lira ücret ise 2,25 liraya yükseltildi. Öğrenci servis ücretleri ise 0-3 kilometre 792 lira, 0-6 kilometre 846 lira, 0-10 kilometre 882 lira, 0-15 kilometre 936 lira, personel servis ücretleri ise 17 kişi üstü araçlar için 0-10 kilometre 765 lira, 1-17 kişi araçlar için 576 lira olarak belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kınalı keklikler doğayla buluştu
        Eskişehir'de kınalı keklikler doğayla buluştu
        Eskişehir´de 30 dönüm arpa tarlası yandı
        Eskişehir´de 30 dönüm arpa tarlası yandı
        Başsavcılık, Zerin´in ölümünde sevgilisinin beraat kararına itiraz edileceğini açıkladı
        Başsavcılık, Zerin´in ölümünde sevgilisinin beraat kararına itiraz edileceğini açıkladı
        Hakkari'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan çoban Tekçi davası sil baştan
        Hakkari'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan çoban Tekçi davası sil baştan
        Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)
        7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)