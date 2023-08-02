Mihalgazi'de bağ evinden ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, bağ evinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.
Alpagut Mahallesi'nde Mustafa Gül'e ait bağ evinde bulunan sobadan yangın çıktı. Bağ evindeki tüpün patlaması sonucu başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ilk müdahale ekibi sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak ardıçlık alanda etkili olan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.