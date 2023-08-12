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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:52
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti:
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        ESKİŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehirspor camiasına birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Siz yeter ki bir aile olun. Biz de o noktada başkana elimizden gelen destekleri vermeye çalışacağız. Bu efsane ayağa kalksın istiyoruz. İnşallah bunu başarırsınız." dedi.

        Eskişehirspor Kulübü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Bakan Bak, kulüp başkanı Erkan Koca, teknik direktör İbrahim Baş, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı.

        Kulüp binasındaki ziyarette futbolcularla sohbet eden Bak, altyapı tesisleri için yapılan ciddi yatırımlara destek olduklarını ve çalışmaları takip ettiklerini söyledi.

        Eskişehirspor'un bir "Anadolu efsanesi" olduğunu ve ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Bak, kulübün bu sezon başarılı olması için gereken azmi gördüklerini, kendilerinin de bunun için destek vereceklerini kaydetti.

        Bu ziyareti, spor şehri olan kentin kulübü Eskişehirspor'un taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiklerini aktaran Bak, "Başkanla biraz sonra görüşürüz. Bazı talepleri olabilir. İnşallah biz de bazı konularda destek vereceğiz. Başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Eskişehirspor'un mazisine dönmesi için destek vereceklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

        "Bakanımız, milletvekilimiz, il başkanımız bu noktada bizden bu süreç içerisinde destek olmamızı ifade ettiler. Tabii hem yatırımlarımızla destek olacağız hem de acil konular varsa onları değerlendireceğiz. Sporun özünde centilmenlik var. Herkes aynı hedefe kilitlenmeli. Bu havayı yakalamak lazım. Onu teneffüs etmek lazım. Bu şehir de bu seyirci de sizi destekler. Siz yeter ki bir aile olun. Biz de o noktada başkana elimizden gelen destekleri vermeye çalışacağız. Bu efsane ayağa kalksın istiyoruz. İnşallah bunu başarırsınız."

        Bakan Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la 8 Eylül'de Eskişehir'de karşılaşacağını hatırlattı.

        Eskişehirlilere çağrı yapan Bak, "İnşallah inanıyoruz ki Eskişehir taraftarı destek verecek. Ambiyansları çok iyi. Onların müthiş ambiyansları var. Ben onları diğer milli maçlarda da gördüm. İnşallah bu milli maçımızda da başlangıcından sonuna kadar milli takımımızı destekleyeceklerdir. O taraftarı da müthiş enerjisini de bekliyoruz. Biz de maça geleceğiz. İnşallah maçta beraber olacağız. Bu güzel, coşkulu havayı yaşayacağız." diye konuştu.

        Kulüp başkanı Koca tarafından adının yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması takdim edilen Bakan Bak'a ziyarette AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti.

        Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu da ziyaret eden Bak, İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde üçüncü olup bronz madalya kazanan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile bir araya geldi. Boyacı'yı başarısı için kutlayan Bak, ona çiçek verdi. Bak, ayrıca yüzme kulüplerinin sporcularıyla basına kapalı olarak bir süre görüştü.

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