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        Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 07:58
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

        14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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