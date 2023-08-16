Türkiye'de rekor sıcaklığın ölçüldüğü Sarıcakaya'da bunaltıcı havanın etkisi sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'de 49,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlar, bunaltıcı havanın zorluklarıyla baş etmeye çalışıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Eskişehir'de sıcaklık değerlerinin yükselmesine neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Sarıcakaya'da ölçüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tespitlerine göre bugün saat 12.00 itibarıyla ilçede 38 derece ölçülen sıcaklığın gün içinde 46 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Mikroklima etkisinden dolayı kısmen Akdeniz iklimi görüldüğü için "İç Anadolu'nun Akdeniz'i" olarak anılan 220 metre rakımlı yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Sarıcakaya'da ulaşılan rekor sıcaklık, tarımsal alanda yaygın olarak yapılan seracılık faaliyetlerini de etkiledi.

Sıcak hava ve nemin etkisinden korunmak için günün ilk ışıklarında seralara gelen vatandaşlar, 10.00-16.00 saatlerinde mola verip çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, sıcak hava nedeniyle bazı tarımsal ürünler yanarak zarar gördü.

Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde, sokak ve iş yerlerinde sakinlik hakim oluyor. Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı zaman diliminde vatandaşlar gölgelik alanda vakit geçiriyor.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, gazetecilere, ilçede 14 Ağustos'ta etkili olan yoğun sıcaklığın dün rekor seviyelere çıktığını söyledi.

Yüksek sıcaklıkların ilçe halkının çalışmalarını doğrudan etkilediğini belirten Çam, "Aşırı bir sıcak vardı. Buradaki sıcaklık haberlere de konu oldu. Burada seracılık faaliyetleri var. Yoğun tarım yapılıyor. O faaliyetlerimizi etkiledi ve bölgede yangınlar çıkarttı. Bir önceki gün akşamüstü sıkıntılı bir hava vardı. Yıldırım düştü, şimşekler çaktı. Çevrede bir şey çıkacağı belliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, iklim değişikliğinin etkilerinin yüksek sıcaklıklara neden olabileceğine dikkati çekti.

Gece ile gündüz arasında sıcaklık farklarının artmaya başladığını anlatan Çam, "Gündüz bakıyoruz 40 derecelere, 50 derecelere çıkıyor. Gece 20 derecelere iniyor. Tarımda da bitkinin yetişmesini, verimini etkiliyor." dedi.

- Kahvehaneler boş kaldı

İlçede kahvehane işleten Halis Atalan (63) da iş yerinin sıcak hava nedeniyle boş kaldığını aktardı.

Sarıcakayalıların evlerinde ya da tarlalarda olduğunu dile getiren Atalan, "Ocağın başında çalışmak zor oluyor ama vantilatörler var. Müşteriler akşamları geliyor. Bu seneye kadar bu kadar sıcaklık pek görmedim. Öyle bir sıcaklık olmadı." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Hasan Eken (65), dün yaşanan rekor sıcaklığın ardından şehir dışındaki tanıdıkların kendilerini arayarak durumu sorduklarını belirtti.

Çok yoğun bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Eken, şunları anlattı:

"Normal bir şey değildi. Biz yıllardır çok sıcaklar gördük ama bu kadarı da nadir rastlanan sıcaklardandı. Gerçekten çok berbat bir şeydi. Tabii bu sıcakların bize çok zararı var. Tarım arazilerine de çok zararı var. Çoğu ağaçların böyle yapraklarını sanki ateş yanmış gibi karşısında kurutuyor. İklim böyle olduğu için hiçbir şeyden bir randıman alamıyoruz. İnsanlar zaten bunalıyor. Bir de Sarıcakaya halkı genelde yaşlı vatandaşlar. Gençler buraları terk ettiği için. İşimiz çok zor."

Seracılık yapan Mehmet Sevgi ise sıcak havada seralarda çalışmanın çok sıkıntılı olduğunu söyledi.

Sevgi, "Sabah erken giriyoruz, en geç saat 08.30 gibi çıkıyoruz. Ondan sonra çalışmak mümkün değil. Normalde 11.00'e, 12.00'ye kadar çalışırdık. Dışarıda hava sıcaklığı 48, 49, 50 dereceleri gösterdi. Seranın içinde 60-65 derece oluyor. Sıcaklık yüksek olduğu için çalışamıyoruz. Ürünlerimiz güneşten dolayı seralarda zarar gördü. Güneş, açık alandaki fasulyelerimizi yaktı, zararımız var." diye konuştu.