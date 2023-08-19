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        Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:28
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        Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan bir kişinin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince söz konusu eve düzenlenen operasyonda, saksı içinde kenevir, 32 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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