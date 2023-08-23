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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:18 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:18
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

        Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için iki helikopter sevk edildi.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

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