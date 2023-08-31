Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehirli Fahrettin Usta 44 yıldır "ütüyle" balaban kebabı yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehirli Fahrettin Usta 44 yıldır "ütüyle" balaban kebabı yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de balaban kebabı ve et yemeği çeşitlerini ızgara ile ütü arasında pişirmesiyle tanınan Fahrettin Deviren, işletmesinde 44 yılı geride bıraktı.

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dünyaya gelen, 1 yaşındayken ailesiyle Eskişehir'e göç eden 76 yaşındaki Deviren, ilkokulu bitirmesinin ardından çeşitli köftecilerin yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

        Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki işletmesini 1979 yılında açan Deviren, "yoğurtlu köfte" olarak bilinen yemeği salça, maydanoz ve baharatlar ekleyerek "balaban kebabı"na dönüştürdü.

        Bu yemeği lezzetlendirme arayışına giren Deviren, denemelerinin ardından eşi Şentöre Deviren'den aldığı kömür ütüsünü ızgarada kullanmaya başladı. Köfteyi, eti, ızgaranın sıcaklığıyla ısınan ütünün altında pişiren Deviren, 44 yıldır "ütülü kebap" ile tanınıyor.

        İlerleyen yaşına rağmen haftanın 6 günü oğlu Uğur Deviren'le mesai yapan ve meslek hayatı boyunca iki çırak yetiştiren Deviren, sağlığı el verdikçe işini sürdürmek istiyor.

        - "Ütüleri 2-3 yılda bir değiştiriyoruz"

        Fahrettin Deviren, AA muhabirine, "balaban"ın Tatar Türkçesinde "büyük" anlamına geldiğini söyledi.

        İş yerini hiç değiştirmediğini anlatan Deviren, şöyle devam etti:

        "Köfteciliği sevdiğim için ilkokulun ardından çeşitli yerlerde çırak olarak çalışmaya başladım. 1979'da da burayı açtım. Etleri ızgaraya koyduğum zaman başları kalkıyordu ve pişmiyordu. Üstlerine ekmek ile tahta koydum fakat yandılar. Ben de eşimden evdeki ütülerden birini istedim. Bu konu için bayağı münakaşa ettik. Ütüleri ızgaraya koyduktan sonra görenler merak etmeye başladı. Ütüler benden meşhur oldular. Onları görmeyenler Fahrettin Usta'yı tanımıyorlar. Artık sembolümüz gibiler. Bu şekilde pişen et yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Ütüleri 2-3 yılda bir değiştiriyoruz."

        Deviren, balaban kebabı yapımında et, tırnak pide, yoğurt, maydanoz, domates, soğan, kemik suyu, tereyağı ile bazı baharatları kullandıklarını dile getirdi.

        70 yaşındaki Yavuz Çalışkan ise 40 yıldır Deviren'in müşterisini olduğunu belirterek, "Burası, her zaman geldiğimiz ve yediğimiz yer. Fahrettin Usta'yla 1970'li yıllardan beri tanışıyoruz. Kebabı da köftesi de çok güzel. Karnım aç olmamasına rağmen geçerken kokusunu alınca canım çekti. Dayanamayıp yine yiyeceğim." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı
        Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı
        Kütahya'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel tedavi i...
        Kütahya'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel tedavi i...
        Sivrihisar'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Sivrihisar'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Üvey ağabeyini uyurken pompalı tüfekle vurup, öldürdü
        Üvey ağabeyini uyurken pompalı tüfekle vurup, öldürdü
        Eskişehir'de bir çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
        Eskişehir'de bir çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü