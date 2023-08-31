Beylikova'da 21 mahallede çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezi ve 21 mahallede çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezi ve 21 mahallede çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde dekoratif aydınlatma direklerinin montajı ve peyzaj işlerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Gelişen ve güzelleşen Beylikova'nın daha güzel görünmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alp, "Bu kapsamda Çarşı İnönü Caddesi'nde dekoratif aydınlatma direkleri yapıyoruz. Bu direkler, ilçemize modern ve estetik bir görünüm kazandıracak ve enerji tasarrufu sağlayacak. Yapım işine başladığımız direklerin yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkımızın hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.

Alp ayrıca ilçenin kırsal 21 mahallesinde başlatılan çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Sultaniye, Rahmiye, Doğanoğlu, Aşağıdudaş ve Yukarıdudaş mahallelerinde kilitli parke taşı ve çevre düzenleme işini tamamladıklarını aktaran Alp, "Muhtarlarımız ile 5 mahallemizin tüm sokaklarında başlatılan kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde beraber inceliyoruz. Mahallerimize hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.