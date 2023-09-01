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        Eskişehir'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:09
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        Eskişehir'de asayiş
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkeze bağlı Tepebaşı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi Körkuyu mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

        Operasyon düzenleyen jandarma, bölgede kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi ilçesinde bir kişini uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince söz konusu şüpheliye ait eve düzenlenen operasyonda 15,66 gram metamfetamin, 5,64 gram sentetik kannabinoid, alüminyum folyolar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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