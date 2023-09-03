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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'den arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:28
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'den arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme açıklaması
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile bazı ilçelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

        Milletvekili Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Alpu ilçesine bağlı Işıkören, Sarıkavak, Güneli, Fevziye, Gökçeoğlu, Odunpazarı ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi, Mahmudiye ilçesine bağlı Şerefiye, Mesudiye, Topkaya, Yeniköy, Kaymazyayla mahallelerinde, Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa, Saithalimapaşa, Körhasan, Yıldızören, Zaferhamit, Erbap, Adalar, Eminekin mahallelerinde, Sivrihisar ilçesine bağlı Yaverören, Buzluca, Hamamkarahisar, Selimiye, Memik mahalleleri ve Günyüzü ilçesine bağlı Doğray, Kavuncu, Mercan mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

        Proje kapsamında ismi geçen 27 mahallede toplam 600 bin dekar alanda toplulaştırma çalışması yapılacağını ifade eden Milletvekili Dönmez şunları kaydetti:

        "Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık araziler modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenecek. Proje ile daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağlanması hedefleniyor. Projenin en temel amaçlarından birisi de tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmaktır. Bu projenin içerisinde 1200 kilometre tarla içi ulaşım yolu yapımı ve tarla sınırları içerisinde ve yakınlarında bulunan 300 bin metreküp taşın da toplanması sağlanacak. Kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler vatandaşlarımız nerede yaşıyorsa oraya hizmet götürmeye çalışıyoruz. Eskişehir'e değer katacak, Eskişehir'in kalkınmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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