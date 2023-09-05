Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:14
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Tacikistan uyruklu A.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.