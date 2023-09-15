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        Mahmudiye'deki kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:35
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        Mahmudiye'deki kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

        Aramada, 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, tütün doldurma makinası ve makinaya ait kompresör ile

        632 bandrol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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