Mahmudiye'deki kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:35
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, tütün doldurma makinası ve makinaya ait kompresör ile
632 bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.