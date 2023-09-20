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        Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

        Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla ilçede tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:45
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        Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı
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        Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla ilçede tören düzenlendi.

        Sivrihisar Belediyesinin çalışmalarıyla müzeye dönüştürülen Zaimağa Konağı önünde başlayan törenlere AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kocaeli Kartepe Çocuk Mehteran Takımı eşliğinde Zaimağa Konağı önünden Hükümet Konağı'na yürüdü.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Yüzügüllü'nün konuşmasının ardından şiirler okunup, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Mehteran takımının gösterisinin ardından katılımcılara keşkek ikram edildi. Sivrihisar Ulu Cami'de de şehitleri için mevlit okutuldu.

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