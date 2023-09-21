AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Mahmudiye'de pancar hasadına katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mahmudiye ilçesinde pancar hasadına katıldı.

Mahmudiye ilçesinde ziyaretlerde bulunan Dönmez, çiftçilerle bir araya geldi. Üreticileri dinleyen Dönmez, Türkmenmecidiye Mahallesi'nde de pancar hasadına katıldı.

"Hasat zamanı umut zamanıdır" diyen Dönmez, "Bu dönem, toprağa ekilen her tohumun, gösterilen her çabanın karşılığını almanın vaktidir. Toprağın bereketini, çiftçimizin alın terinin değerini hatırlatır. Umudun ve geleceğin sürekli bir döngü içinde olduğunu gösterir. Bu ana katılmaktan mutluluk duydum." dedi.