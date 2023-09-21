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        Eskişehir'de polis memuru ve oğlunun öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan sanığa adli para cezası

        Eskişehir'de polis memuru ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü 27 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:12
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        Eskişehir'de polis memuru ve oğlunun öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan sanığa adli para cezası
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        Eskişehir'de polis memuru ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü 27 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ilk duruşmada tahliye olan sanık Onur C. katılmadı. Kazada yaralanan Zeynep Sarı ile Elif Zeycan Sarı ise salonda hazır bulundu.

        Karar öncesinde söz verilen Zeynep Sarı, "Hala ameliyatlarla, kendimle, acılarımla uğraşıyorum. O günü anbean hatırlıyorum. Üzerimize son sürat bir araç geliyordu. Şikayetim devam etmektedir." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Onur C'ye, "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hapis cezasının 27 bin 300 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

        Yakup Efe Sarı'nın (19) kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur C. idaresindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç, geçen yıl kasım ayında Seyitgazi-Eskişehir kara yolunda çarpışmış, kazada Eskişehir'de görevli polis memuru Ercan Sarı olay yerinde, ağır yaralanan oğlu Yakup Efe Sarı ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Onur C. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanmıştı.

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