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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:06
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıcakaya'da ormanlık arazide uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

        Sarıcakaya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alanda yapılan aramada 10 kök kenevir, bu bitkinin sulanması için 10 demir çubuğa sabitlenmiş pet şişelerden oluşan sulama sistemi, ağaç altına zulalanmış valiz içinde 447 gram esrar ve iki CD bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurları üzerinde yapılan inceleme ile kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Çifteler'de kaçak cep telefonu operasyonu

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesinde bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği cep telefonlarını müşteri buldukça piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmesine ilişkin çalışma yaptı.

        Çifteler Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelinin iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Polis ekiplerince aranan şüpheli yakalandı

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri B.Ö'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

        Ekipler sorgulamada B.Ö'nün "Güveni kötüye kullanma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından arandığını ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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