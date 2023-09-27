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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:55
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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti
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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.

        Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde S.Y'nin kullandığı 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Melike Gönen, 5 yaşındaki oğlu D.G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Melike Gönen,18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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