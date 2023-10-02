Eskişehir'de "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

Eskişehir'de, "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni", Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Anadolu Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, ödüle layık görülen öğretim görevlileri ile öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törende, sembolik ilk dersi seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, "Miyako'dan Payitahta İpek Yolu" konusu üzerinden verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en eski kurumlarından birisi olduklarını söyledi.

Yükseköğretim alanında saygın bir yer edindiklerini anlatan Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, çıtayı yükselterek daha da yukarılara taşımak. Bu amaçla, 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin başarılarını ödüllendirmeye devam ediyoruz. Bu ödüller ve motivasyonla hem taban puanlarımız yükseliyor hem de üniversitemize kaydolan YKS dereceli ve yetenekli öğrencilerimizin sayısı giderek artıyor. Bu yıl, aramıza 13 dereceli öğrencimiz daha katıldı. Üniversitemiz, geçtiğimiz 1 yılda hem ulusal hem de uluslararası alanda oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı."

Erdal, üniversitelerinde yürütülen bilimsel araştırma sayısının önceki yıllara göre arttığını kaydetti.

Tüm bu çalışmaların akademik ağlarını geliştireceğine vurgu yapan Erdal, "Ayrıca öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacağına da inanıyorum. Üniversitemiz, yaşam boyu öğrenimi ve kapsayıcı eğitimi ilke edinmiş bir kurumdur. Bu nedenle, 2023-2024 Akademik Yılı'nda da anasınıfından üniversiteye, Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş grubuna, Açıköğretim Fakültesi'yle de daha da üst yaş grubundaki kocaman bir coğrafyaya dağılmış öğrencilerimize eğitim vermeye ve götürmeye devam edeceğiz." dedi.