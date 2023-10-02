Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

        Eskişehir'de, "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni", Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, "Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni", Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Anadolu Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, ödüle layık görülen öğretim görevlileri ile öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Törende, sembolik ilk dersi seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, "Miyako'dan Payitahta İpek Yolu" konusu üzerinden verdi.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en eski kurumlarından birisi olduklarını söyledi.

        Yükseköğretim alanında saygın bir yer edindiklerini anlatan Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hedefimiz, çıtayı yükselterek daha da yukarılara taşımak. Bu amaçla, 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin başarılarını ödüllendirmeye devam ediyoruz. Bu ödüller ve motivasyonla hem taban puanlarımız yükseliyor hem de üniversitemize kaydolan YKS dereceli ve yetenekli öğrencilerimizin sayısı giderek artıyor. Bu yıl, aramıza 13 dereceli öğrencimiz daha katıldı. Üniversitemiz, geçtiğimiz 1 yılda hem ulusal hem de uluslararası alanda oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı."

        Erdal, üniversitelerinde yürütülen bilimsel araştırma sayısının önceki yıllara göre arttığını kaydetti.

        Tüm bu çalışmaların akademik ağlarını geliştireceğine vurgu yapan Erdal, "Ayrıca öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacağına da inanıyorum. Üniversitemiz, yaşam boyu öğrenimi ve kapsayıcı eğitimi ilke edinmiş bir kurumdur. Bu nedenle, 2023-2024 Akademik Yılı'nda da anasınıfından üniversiteye, Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş grubuna, Açıköğretim Fakültesi'yle de daha da üst yaş grubundaki kocaman bir coğrafyaya dağılmış öğrencilerimize eğitim vermeye ve götürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli...
        Eskişehir'de eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli...
        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan 3 zanlı güvenlik kamerasında
        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan 3 zanlı güvenlik kamerasında
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Eskişehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan ESKİ'ye eleştiri
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan ESKİ'ye eleştiri
        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu