Eskişehir'de sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın kaçak yollardan temin ettiği sahte dolarları Odunpazarı ilçesinde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.