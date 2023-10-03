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        Eskişehir'de sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:29
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        Eskişehir'de sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın kaçak yollardan temin ettiği sahte dolarları Odunpazarı ilçesinde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.

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