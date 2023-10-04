AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e eleştiri

AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i belediyeye ait yerlerin satılması konusunda eleştirdi.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin belediyeye ait yerleri artık satmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Büyükerşen ve ekibinin belediyenin büyük tutarlı gayrimenkullerini satmak istediğini savunan Reyhan, şöyle devam etti:

"Bu taşınmazların satılması doğru değildir. Otogarın yanındaki İsmar arazisini kaç paraya sattıklarını açıklamadılar. İstiklal Mahallesi'ndeki aşevinin yanındaki kapalı otoparkın satışı için de yetki alınmıştı ancak son durumu bilmiyoruz. Son olarak eylül ayında, eskiden Toprak Mahsulleri Ofisi silolarının da bulunduğu, üzerinde bir otel ve lüks bir kafeterya bulunan, büyük bir arazinin satışı için oy çokluğuyla etki alındı. Bu arazi, Ulus Anıtı'nın tam karşısında ve şehrin kalbi olarak ifade edebileceğimiz bir yerde. Böyle bir yerin bir daha ele geçmesi mümkün değildir. 2,5 milyar lira civarında bir borcu, taşınmazları satarak eritmeye çalışıyorlar. Yılmaz Büyükerşen, 2,5 milyar lira borcu böyle mi eritecek? Önümüzdeki aylarda kış dönemi başlayacağı için fazla bir yatırım da yapılamaz. Sonrasında da mart sonunda, yerel seçimler yapılacak. Buranın satışından elde edilecek kaynak, yaklaşan yerel seçimlerin finansmanı için mi kullanılacak? Bu durum kabul edilemez. Burası belediyenin malı olarak kalmalı. Bu kararı yeni seçilecek olan belediye başkanı vermelidir."

Reyhan, AK Partili meclis üyelerinin tüm bu taşınmazların satışı için olumsuz oy kullandığını ancak CHP'li üyelerin çoğunluğu nedeniyle, hepsinin satış yetkisinin aldığını bildirdi.

"Şimdi orada, yeni otogar yanında bulunan ve atıl vaziyette bekleyen İsmar arazisini geri almak isteseler, kaç para harcamaları gerekir bir düşünün." ifadesini kullanan Reyhan, şunları kaydetti:

"Yılmaz Büyükerşen 24 yıldır o koltukta oturuyor. İlk 10 yılında hatırı sayılır hizmetler yaptı. Peki son 15 yılda kentimize ne katkı sağladı? Şehri sürekli daha da geriye götürdü. Giderek köhneleşen bir şehir durumuna düşüyoruz. Engelleniyoruz edebiyatı ile yatırım da yapmadı. Seçim arifesinde maddi kaynak sağlamak için mi bu taşınmazları satıyorsunuz? Seçim bütçesi mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Eskişehir halkı artık kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Eskişehirliler, 180 gün sonra yapılacak seçimlerde, belediyenin taşınmazlarını satanları değil, belediyeye taşınmaz kazandıracaklara, bu şehre yatırım yapacaklara oy verecektir. 2024 mart ayının son gününde AK Partili isimler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini yönetmeye hak kazanacak ve kalkınan, gelişen ve büyüyen bir Eskişehir için çalışmalara başlayacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."