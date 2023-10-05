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        Eskişehir'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:44
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        Eskişehir'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Ö.Y, jandarma ekiplerine müracaat ederek kendisine ait 200 küçükbaş hayvanının kayıp olduğunu bildirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırmalar sonucunda kaybolan 200 küçükbaş hayvan, Halilbağı Mahallesi'ne yakın bir mevkide bulunarak sahibine teslim edildi.

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