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        Eskişehir'de 66 yaşında üniversiteli olan işitme engelli öğrenci seramik eğitimi alıyor

        ATAHAN GEZER - Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Seramik Ana Sanat Dalı Programını birincilikle kazanan Eskişehirli 66 yaşındaki Halil İbrahim Bilici, diploma aldıktan sonra atölye açmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:12
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        Eskişehir'de 66 yaşında üniversiteli olan işitme engelli öğrenci seramik eğitimi alıyor
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        ATAHAN GEZER - Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Seramik Ana Sanat Dalı Programını birincilikle kazanan Eskişehirli 66 yaşındaki Halil İbrahim Bilici, diploma aldıktan sonra atölye açmayı hedefliyor.

        Uzun yıllar restoran ve giyim mağazası işletmeciliği yaptıktan sonra 2005'te emekliye ayrılan yüzde 55 işitme engelli Bilici, 3 sene önce Anadolu Üniversitesinin 60 yaş üstü bireylere hitap eden "Tazelenme Üniversitesi" programına kaydoldu.

        Evli ve bir çocuk babası Bilici hem kendisini denemek hem de iyi bir puan alırsa "Tazelenme Üniversitesi"nin yanında başka bir bölüm okumak amacıyla bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı.

        Sınavda başarılı olan Bilici, çevresindekilerin de teşvikiyle seramik sanatını öğrenmeye karar vererek aynı üniversitenin Engelliler Entegre Yüksekokulunca düzenlenen "Seramik Ana Sanat Dalı Programı" yetenek sınavlarına girdi.

        Yetenek sınavlarını birincilikle tamamlayan Bilici, 4 yıllık eğitim veren programı tamamlayıp torunuyla seramik atölyesi açmayı planlıyor.

        Kulak içi işitme cihazı kullanan Halil İbrahim Bilici, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi için kayıt yenileme yaparken seramik ile grafik programları için aranan şartları taşıdığını fark ettiğini söyledi.

        Okula gelip Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya ile tanıştığını, çok sıcak karşılandığını belirten Bilici, "Başlama nedenlerimden biri de buradaki akademik kadronun benim gibi tecrübeli bir öğrenciyi sevgiyle kucaklamaları. İşitme engelli öğrenciler için oluşturulmuş bu program bana da nasip oldu. Hem akademik eğitimimi tamamlayacağım hem de seramik sanatını öğrenmiş olacağım. Hocalarım da bana her türlü desteği vereceklerini söylediler." dedi.

        Bilici, eğitimin yaşının olmadığını, seramik sanatının her yaşta yapılabileceğini vurguladı.

        Seramik sanatını keyifle yapacağına inandığını anlatan Bilici, "Oğlum, Anadolu Üniversitesinde İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulduğunda orada engelsiz öğrencilerin de eğitim gördüğü bir sınıfta öğrenimine başlamıştı. İşitme engellilerin yaşadıklarını anlayan birisi olarak oğlum, 'Bir yabancı dil gibi işaret dilini öğreneceksin. Bu da sana büyük keyif verecek' dedi. Mükemmel bir iş yaptığımı, buradaki çocuklara rol model olmamı söyledi." diye konuştu.

        - "Gurur duyuyoruz"

        Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Kaya ise 1993-1994 akademik yılında kurulan yüksekokulun bu sene 30'uncu yılını kutladıklarını, kuruluştan bu yana 650'den fazla mezun verdiklerini dile getirdi.

        İşitme engellilerin, iş dünyasında güzel çalışmalar yapmalarını sağladıklarını kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Halil İbrahim Bey, bize başvurduğunda kriterlerimizi karşıladığını gördük. Yetenek sınavlarında da başarılı oldu ve birincilikle okulumuza yerleşti. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Her yaşa hitap etmemiz ve her öğrencinin bizi tercih edebiliyor olması çok değerli bir şey. Halil İbrahim Bey'in burada olması, üniversite eğitimi almak isteyen diğer işitme engelli bireylere örnek olacaktır."

        Seramik Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dilek Alkan Özdemir de Bilici'nin aralarında olmasından mutluluk duyduklarını, yaşı ve tecrübeleriyle öğrenciler arasında farkındalık yaratacağına inandıklarını ifade etti.

        Özdemir, "İlk defa bu yaşta bir öğrencimiz bize geliyor. Kendisi, ayrıca bölümümüze ilk sırada yerleşti. Bundan da gurur duyduk. Bu durum, seramik sanatının sürdürülebilir olduğuna gösteriyor. Halil İbrahim Bey gibi öğrencilerimizin çoğalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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