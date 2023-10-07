Eskişehir'de asayiş Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi trafik kazasına karışan bir otomobilde uyuşturucu ile silah bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi trafik kazasına karışan bir otomobilde uyuşturucu ile silah bulundu.

Karaoğlan Mahallesi'nde bir sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazaya müdahale eden jandarma ekipleri, şüphe üzerine sürücünün üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

- Çifteler ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesinde bir kişinin kaçak yollardan temin ettiği sigaraları satarak haksız kazanç elde ettiğini tespit ederek çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 60 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.