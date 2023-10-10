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        Eskişehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:36
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        Eskişehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta ve içindeki H.I.C.A. ve Y.B'nin üzerinde yapılan aramalarda 75,27 gram sentetik uyuşturucu ile 10 sentetik ecza hap bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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